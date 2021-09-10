Advertisements

القوى العاملة: تسليم 76 بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:20 م
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
مارينا بشارة
سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، 76 وثيقة للتأمين على الحياة وذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة والصيادين تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.

وشدد الوزير على أن وثيقة التأمين المقدمة هي من الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وهي بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة القادمة لتلك الفئة، لافتا إلى أن مصر التي لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة، فكل الخير الذي نحيا فيه منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة والأمن لمواطنيها.

البوليصة حماية لأسر
وأشار سعفان إلى أن هذه البوليصة حماية لأسر هذه العمالة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة- لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة.

تسليم الوثائق للعاملين
ومن جانبه، قال أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إنه جرى تسليم هذه الوثائق للعاملين بإحدى الشركات بمدينة شرم الشيخ، وجارٍ استكمال تسليم بوالص التأمين للعمال بباقي الشركات.

الكلمات المفتاحية

سيناء بوليصة تأمين القوى العاملة العمالة غير المنتظمة

أخبار تهمك

قرار مثير من الأهلي بشأن حسين الشحات

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ نصف ساعة

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت بسبب هذه الظاهرة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته الأولية إلى اتحاد الكرة

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من الأهلي تجاه أليو ديانج بعد فشل رحيله إلى جالاتا سراي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ يوم

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على طريقة لعب منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ ساعة و نصف

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 17 ساعة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

سر غضب نيمار بعد مباراة البرازيل وبيرو

منذ حوالي 5 ساعات

"الحديدي" يكشف حقيقة عودة أحمد فتحي للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد ومعلق مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل والقنوات الناقلة

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل وثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة والصيادين

تسليم 9618 بوليصة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بالإسكندرية

وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يسلمان 12953 بوليصة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادي

ماذا قدمت القوى العاملة لـ"صغار الصيادين" بمحافظة البحيرة؟

وزير القوى العاملة: تسليم  4069 صياداً عاملا غير منتظم  وثيقة التأمين على الحياة  بجنوب سيناء 

سعفان ومحافظ الدقهلية يسلمان 5344 بوليصة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة   

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:56 م

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت بسبب هذه الظاهرة

قرار مثير من الأهلي بشأن حسين الشحات

12:32 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

09:36 م

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

02:31 م

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements