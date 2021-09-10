أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10-9-2021 في الدقهلية

أسعار البلطي

واستقرت أسعار البلطي مزارع 1، حيث سجل الكيلو 20 - 22 جنيها، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.



أسعار الاسماك



واستقرت أسعار البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، والبوري 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو.

سعر المرجان

وسجل سعر المرجان "1" يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.



وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو،أ سعار القشر بياض بين 70-100 جنيه للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو.

استقرت أسعار الأسماك بأسواق الدقهلية، اليوم الجمعة، حيث تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.