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21 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول 5 سفن. كما يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة وسفينة حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارٍ التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

الكلمات المفتاحية

موانئ بورسعيد الحركة الملاحية 21 سفينة

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