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روسيا تعلن اكتمال إنشاء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
 أعلنت شركة الغاز الروسية غازبروم اليوم الجمعة، الانتهاء بشكل كامل من مشروع مد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، وهو مشروع لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وقالت شركة “غازبروم” في قناتها بتطبيق “تيليجرام” للتراسل، إنه تم صباح اليوم الجمعة الانتهاء من مد أنبوبي “السيل الشمالي-2” بشكل كامل.

ووفقا لعملاق الغاز الروسي فقد تم الانتهاء من أعمال المشروع صباح اليوم بحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة “بلومبرج” نقلا عن مصادر مطلعة، أن “غازبروم” تعتزم البدء بضخ الغاز عبر أنبوبي “السيل الشمالي-2” اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن توقيت وصول الغاز الروسي إلى منظومة نقل الغاز الأوروبي سيعتمد على قرار السلطات المسؤولة في ألمانيا.

وعقب الإعلان صعد سهم شركة الغاز الروسية، وارتفع بحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو بنسبة 1.2% إلى 328.27 روبل، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”.

ونورد ستريم 2 هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

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