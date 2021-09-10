عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في التوقيع على عقود جديدة مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق، خلال الفترة المقبلة.





وحصل النادي الأهلي على توقيع عمرو السولية لتجديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة بخلاف الموسم المقبل، ليغلق ملف الرحيل عن القلعة الحمراء بصفة نهائية.





واتفق النادي الأهلي مع السولية على تمديد عقده لمدة 3 مواسم على أن يتم رفع قيمة راتبه السنوي إلى 11 مليون جنيه.





من ناحية أخرى يواصل النادي الأهلي، جهوده في تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، والحفاظ عليه داخل ملعب التتش.





وياتي تجديد الفريق للاعبه، من أجل الحفاظ على قوام الفريق الذي يستعد لمواجهة طلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر الجاري في كأس السوبر المصري.



