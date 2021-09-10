موعد ومعلق مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل والقنوات الناقلة

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الانجليزي نظيره نيوكاسل يونايتد غدا السبت، على ملعب اولد ترافورد معقل الشياطين الحمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2021/2022.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكسل يونايتد





وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد مع نظيره نيوكاسل يونايتد غدا السبت، الموافق 11 سبتمبر الجارى فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة الخامسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب اولد ترافورد.





مانشستر يونايتد يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، جمعهم من الفوز في 2 والتعادل في مباراة سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، بينما منافسه نيوكاسل يحتل المركز 17 قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.





تنقل جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنوات بي إن سبورت القطرية بصورة حصرية، في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا، ومباراة اليونايتد القادمة سوف تنقل على قناة bein sports hd 1 ومعلق اللقاء هو المعلق الجزائري حفيظ دراجي.



