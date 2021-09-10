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ننشر خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:35 م
تنسيق الجامعات الخاصة 2021
تنسيق الجامعات الخاصة 2021
سيتم إغلاق باب التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة 2021، مساء أمس الخميس، بعد مده لمدة 24 ساعة، في الوقت الذي ينتظر فيه طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2021

وخلال السطور التالية، ننشر خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة 2021، وفقًا للموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، كالتالي:

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021
- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، والتابع لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية (اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا).

- بعد ذلك يضغط على "دخول الطالب".

- إدخال رقم الجلوس الخاص به، والرقم السري الموجود باستمارة النجاح الذي تسلمها من المدرسة التابع لها.

- إدخال بعض البيانات الأخرى المطلوبة  "الادراة التعليمية و اسم المدرسة".

- وبعد ذلك تظهر نتيجة الطالب.

تعليمات يجب اتباعها عند ظهور النتيجة
- يتوجه الطالب للجامعة لسداد المصروفات المقررة في خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول.

- من يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات سيتم حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في نفس العام الدراسي.

- لا يتم استرداد المصروفات بعد تسديدها.

- يمكن للطالب تسجيل رغبات بحد أقصى 25 رغبة.

- يتم سداد مبلغ 70 جنيها "خدمات إلكترونية" غير قابلة للاسترداد قبل تسجيل الرغبات.

- لا تقديم للحاصلين على نسبة مئوية اقل من 55%.

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