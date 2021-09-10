جورج قرداحي يتولى منصب وزير الإعلام في لبنان





تولى الإعلامي اللبناني جورج قرداحي وزارة الإعلام، ضمن الحكومة اللبنانية الجديدة التي تم الإعلان عن تشكيلها صباح اليوم.



وكلف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الإعلامي جورج قرداحي بتولي حقيبة وزارة الإعلام.



ويعد قرداحي واحدا من أشهر الإعلاميين في لبنان من مواليد مايو 1950، حاصل على الحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.



بدأ عمله في تليفزيون لبنان الرسمي ثم عمل في صحيفة "لسان الحال" قبل أن ينضم في عام 1979 إلى فريق إذاعة مونت كارلو في باريس، بعدها إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس.



اشتهر جورج قرداحي في الوطن العربي من خلال برنامج "من سيربح المليون" الذي قدم على مدار سنوات عديدة.



وكان آخر البرامج التي قدمها في مصر برنامج المسابقات "حافظ ولا فاهم".