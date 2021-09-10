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تشكيل منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 03:30 م
كيروش
كيروش
محمد الدمتناوي
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه، تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول.

حيث تم الاستقرار على تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل بينما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

ويعد كيروش أول مدير فني برتغالي يقود منتخبنا الأول عبر تاريخه، وهو المدير الفني الأجنبي رقم 21 الذى يقود منتخب الفراعنة.

ومن المقرر أن يعتمد كيروش خلال تدريبه لمنتخب مصر على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أيمن أشرف.
خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، محمد صلاح، رمضان صبحي.
خط الهجوم: محمد شريف.

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