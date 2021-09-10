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سولشاير: مان يونايتد جاهز لمواجهة نيوكاسل.. وكريستيانو سيكون متواجدا

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 03:30 م
سولشاير
سولشاير
علي نبوي

أكد سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على مواجهة فريقه لمباراة الغد أمام نيوكاسل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

سولشاير أضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة :"الجميع سعيد بعودة رونالدو، الأجواء بالفريق رائعة، نتطلع للمباراة غدًا".

وتابع :""لقد حظي رونالدو بفترة استعدادية جيدة مع يوفنتوس ولعب للمنتخب الوطني، وتمرن معنا لعدة أيام، من المؤكد أنه سيتواجد على أرضية الملعب أمام نيوكاسل".

وواصل :""لا مجال للاختباء بوجود لاعبَين يملكان عقلية الفوز مثلهما [رونالدو وفاران] لا يمكنك السماح لتركيزك أن يكون ٩٥٪. عودة كريستيانو، ورؤيتنا له ومعرفتنا ما الذي حققه في مسيرته، ورغبته بتحقيق المزيد، والأهداف العالية التي يضعها لنفسه لقد عاش حياته بانضباط رياضيٍّ محترف".

وأوضح :"يعلم رونالدو أنه عليّ اتخاذ القرارات بشأن مشاركاته، متى سيلعب ومتى لن يلعب، مهمتي هي أن أستخرج أفضل ما لديه، أريد أن أرى أفضل ما لديه وهذا يحدث بالتواصل الجيد".

وأردف :"لعب راين جيجز حتى الـ 40 من عمره ولن أتفاجأ إن كرر رونالدو الأمر ذاته".

واستطرد :"أمضينا عدة سنوات سوياً في النادي ويعلم كل منا الآخرَ جيدًا، لا يحتاجني لأن أخبره ما الذي عليه فعله، يمتلك التصميم والرغبة ليكون الأفضل، وقد رأيت بالفعل بأنه بأتم الجاهزية".

وأشار :"هناك طرق لدخول وخروج اللاعبين الدوليين لكن جميع القرارات كانت ضدهم. يريدون اللعب للنادي والمنتخب لكن لم يُسمح لهم بهذا. المنطق السليم لا يبدو أنه أمر طبيعي بعد الآن".

وعن لاعبيه الدوليين قال :"لقد عاد سانشو بكدمة بسيطة لكنه مصمم على أن يكون لائق، لذا فهو جاهز للمشاركة. تدرب كريستيانو طوال الأسبوع. لم يعانِ لاعبونا الدوليون من أية إصابات لكنهم لم يحظَوا بالوقت الكافي للاستشفاء، لكن أعتقد أنهم سيكونون متاحين للمباراة".

أما المصابين في الفريق فأجاب عن موقفهم قائلًا :""جميعهم يتدربون لم يعد هندرسون يشعر بالتعب والإعياء بعد أن أُصيب بالفيروس. ما زال تيلس بعيد عدة أسابيع عن العودة فهو غير جاهز بنسبة ١٠٠٪. عاد مكتوميناي بسرعة كبيرة بعد العملية".

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد رياضة

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