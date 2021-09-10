مصرع شخص وإصابة ٢١ آخرين في حادث مروري بالمنيا

حادث انقلاب سيارة مكروباص





مستشفى سمالوط النموذجي

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.



يشار إلى أن محافظة المنيا قد شهدت الأسبوع الماضي إصابة 6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوى الشرقى القديم المار على محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف كائن بالقرب من كمين الشيخ فضل الواقع بالطريق الصحراوي الشرقي «القديم» المار من أمام مركز بني مزار شمالي المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

لقى شخص مصرعه وأصيب 21 آخرين من بينهم أطفال، اليوم الجمعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، على الطريق الدائري "محور سمالوط"، المار على مدينة سمالوط، شمالي المحافظة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة مكروباص، على محور سمالوط بالطريق الدائري، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 21 آخرين بجروح متفاوتة وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى انقلاب السيارة الميكروباص.