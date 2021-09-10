"أبواب الخير".. 11 نشاطا للرئيس السيسي خلال أسبوع (تفاصيل)

على مدار أسبوع، شهدت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الأنشطة والاجتماعات واللقاءات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز أنشطة الرئيس السيسي على مدار الأسبوع، بداية من يوم السبت الماضى 4 سبتمبر 2021، وحتى اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021:



السيسي يشارك في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، بقصر الاتحادية، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي.



وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، حيث رحب الرئيس السيسي بالرئيس القبرصي والوفد الوزاري المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا سيادته أهمية العمل على استثمار ما يتوفر لدى البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة بما يمثل نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي في الترابط والتعاون.



وشهدت اجتماعات اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في عدد من المجالات التي تحمل فرصًا واعدة كمسارات للتعاون المستقبلي، وعلى رأسها مجال الطاقة بأطره القائمة مثل مشروعات الربط الكهربائي، أو أطر جديدة ممكنة في هذا القطاع مثل مشروعات الطاقة المتجددة، مع التأكيد على في هذا السياق على أهمية الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل "افروديت" القبرصي بمحطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط تمهيدًا للتصدير للأسواق الأوروبية.



كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة عدد من القطاعات والمجالات الأخرى، مثل التعاون في مجالات الأمن والدفاع، والزراعة والاستزراع السمكي والسياحة والثقافة والنقل، فضلًا عن جهود رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بالشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي.



السيسي يتفقد قافلة أبواب الخير



تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوي الجمهورية وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير، التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري



القافلة استهدفت نحو 5 ملايين مواطن، في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.



وحرص الرئيس، على تفقد بعض منشآت العاصمة الإدارية، ومنها: دار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة، التي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط، حيث تضم قاعة رئيسية تصل سعتها 3500 فرد، مقامة وفقا لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية إلى جانب مسرح للموسيقي يصل سعته إلى 1300 فرد مؤهل وفقا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية، بحانب مسرح للدراما والأداء الحركي يتسع لـ700 فرد.



السيسي يشارك في مؤتمر العمل العربي



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، في مؤتمر العمل العربي.



وألقى الرئيس كلمة، قال فيها إن أمتنا العربية أمة تضرب بجذور حضارتها في أعماق التاريخ، تحمل في طياتها مقومات النجاح والتقدم والرقي التي تعزز سبل التعاون والتكامل المشترك، كاللغة، والحضارة، والدين، والثقافة، والجوار، حيث يمثل كل ذلك وغيره مقومات تحقيق نهضه عربية شاملة إذا حسن استغلالها.



كما تتوجب الإشارة إلى أن عالمنا العربي يواجه العديد من التحديات التي يفرضها النظام العالمي الراهن وما يمر به من أحداث وتطورات تؤثر على عالم العمل وتتأثر به، بما لها من انعكاسات على بلادنا العربية خاصةً في مجال التشغيل والحد من البطالة، مع وجود أنماط عمل جديدة أفرزتها التغيرات والتطورات الحديثة في عالم العمل، والذي بات يعيش تطورات مفاجئة وعميقة.



ولا شك أن ذلك كله يفرض علينا المضي قُدما نحو إعداد استراتيجيات مُلائمة للنهوض بالتنمية العربية الشاملة وضمان تفعيلها على أرض الواقع، وتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات والخبرات فيما بيننا، والعمل على إزالة العقبات والحواجز من أجل التكامل بين الدول العربية، والوصول إلى آليات جديدة ومتطورة لإحداث التكامل الإقليمي العربي الشامل من خلال تسهيل التجارة البينية، وتبادل السلع والخدمات، وانتقال رؤوس الاموال وتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلًا عن تسهيل تنقل الأيدي العاملة بين بُلداننا العربية.



اتصال السيسي بالرئيس الإسرائيلي



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، مساء يوم الأحد الماضي، مع إسحاق هيرتزوج الرئيس الاسرائيلي للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية.



وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس هيرتزوج عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادته.



السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.



تناول الاجتماع متابعة جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية.



ووجه الرئيس بتطوير وتحديث المعاهد والمراكز البحثية القائمة على مستوى الجمهورية، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى تطوير الأساليب لضمان التحسين المستمر للإنتاج النباتي والحيواني.



السيسي يتابع مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.



تناول الاجتماع متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، والذي يتضمن استصلاح 350 ألف فدان كمرحلة أولى، وذلك ضمن نطاق المشروع الأشمل العملاق "الدلتا الجديدة" بإجمالي مساحة 2،2 مليون فدان.



ووجه الرئيس بقيام جهات الاختصاص بتكثيف حملات التوعية للمزارعين مع اقتراب موسم الزراعات الشتوية، وذلك بخصوص أفضل السبل والآليات الزراعية، وكذا استخدام أجود أنواع البذور، فضلًا عن التأكيد على فوائد وإيجابيات نظم الري الحديثة والذكية، بما يساعد على ترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج، ويفتح آفاق التصنيع الزراعي، والتي من شأنها أن تساهم في توفير العديد من فرص العمل، فضلًا عن تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود.



السيسي يتفقد ميناء الإسكندرية



تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح يوم الثلاثاء، ميناء الإسكندرية البحري، حيث اطلع على عملية التطوير في مرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.



كما تفقد الرئيس السيسي عربات القطارات الجديدة بالميناء، ومتحف ميناء الإسكندرية البحري والقاعة التاريخية.



السيسي يشارك في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 2021.



وألقى الرئيس كلمة، قال فيها إن البشرية في وقتنا الحالي، تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار، ووعيا أكثر بالمخاطر المحتملة، ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم.



وأكد الرئيس أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، استنادا إلى الأولويات والمبادئ الوطنية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، أخذا في الاعتبار، البعد البيئي، كمحور أساسي في كافة القطاعات التنموية للتغلب على آثار تغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتحول نحو النمو الشامل والمستدام، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.



السيسي يتدخل لعلاج طالبة بالإعدادية



وجه الرئيس عبدالفتاح السیسي، يوم الأربعاء الماضي، بتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منة الله هشام حسن ثابت، بالصف الثالث الإعدادي، البالغة من العمر 14 عاما، من محافظة أسيوط، والتي كانت قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل، وذلك حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.



السيسي يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت.



ونقل وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الامن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وخلال اللقاء، تم التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلا عن التشاور إزاء القضايا على الساحة العربية والإقليمية، خاصة التطورات في كل من سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، وقد تم التوافق حول اهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كافة الدول العربية وتعزيز اطر العمل العربي المشترك.



السيسي يتابع مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، اجتماعا مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.



تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.



واطلع الرئيس على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً منشآت القيادة الاستراتيجية، فضلا عن التصميمات الداخلية لمسجد مصر وما يضمه من قاعات.



كما تم عرض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الجدارية الكبرى بالمدينة، التي ستعكس الشعار والمبادئ الأولمبية وتاريخ مصر الرياضي وفق منظور فني رفيع وراقي المستوى، والتي تم اختيار تصميمها من خلال مسابقة اجريت علي مستوي الجمهورية اشترك فيها كبار الفنانيين والأكاديميين.