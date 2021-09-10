عودة حركة القطارات لطبيعتها بالشرقية إثر توقفها لخروج عربات عن القضبان



تفاصيل الحادث

وكان القطار رقم 570 قادم من الإسماعيلية في طريقة للإسكندرية، وأثناء دخوله محطة الزقازيق أمام مزلقان أبو الأخضر، فوجئ قائده بانحراف 4 عربات مكيفة في مؤخرة القطار، وخروجها عن القضبان، فتوقف على الفور وبادر الركاب بالتدافع لمغادرته خشية انقلابه، ونتج عن ذلك إصابة كلا من نادية شكرى كرلس 75 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج من محافظة الإسماعيلية وإسلام حسن عبده 17 عاما من الزقازيق مصابا بكدمة بالقدم اليسرى وسناء السيد سلام 65 عاما أصيبت بإغماء من مدينة زفتى بمحافظة الغربية.

عادت حركة القطارات بخط بورسعيد-الإسكندرية، لصورتها الطبيعية بعد توقف دام لأكثر من ساعتين ونصف، بسبب خروج 4 عربات من على القضبان أمام مزلقان أبو الأخضر بمدخل مدينة الزقازيق، وذلك عقب قيام مسئولي السكة الحديد بتعديل مسار العربات وإعادة مسار القطار مرة أخرى لرحلته لمدينة الإسكندرية.