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مقابل هدايا للمصطافين.. مصايف الإسكندرية تطلق مبادرة لتنظيف الشواطئ

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
أطلقت، اليوم الجمعة، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية مهرجان "عايزين شواطئنا نضيفة"، والذي يتم من خلاله توزيع أكياس القمامة والتنويه عن أنه سيتم توزيع هدايا وأدوات مدرسية ومنزلية وعصائر ولعب أطفال على كل مشترك يسلم كيس القمامة بعد جمع المخلفات داخله.

مهرجان "عايزين شواطئنا نضيفة"
وصرح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بأن هذا المهرجان بمناسبة الجمعة الأخيرة لموسم الصيف، والتي شهدت صباح اليوم سقوط أمطار خفيفة، إلا أن الطقس تحسن وعودة الشمس مرة أخرى.

وأوضح أن المهرجان اليوم هو بداية لترسيخ مبادئ جديدة في المصيف القام 2022، وأنه خلال هذا الموسم تم اطلاق عدد من المبادرات التوعوية للمواطنين من خلال موظفين الإدارة المركزية.

شواطئ الإسكندرية 
وأشار إلى أن شواطئ الإسكندرية استقبلت خلال موسم الصيف متوسط من 4 إلى 4.5 ملايين مصطاف، وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كان على أتم الاستعداد لاستقبال تلك الأعداد، تحت قيادة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وقد بدأ المهرجان ظهر اليوم من شاطئ المندرة المجاني، ثم ميامي العام، السرايا العام، وجليم العام، وأن توزيع الهدايا تم من خلال الإذاعات الداخلية في الشواطئ.


مقابل هدايا للمصطافين.. مصايف الإسكندرية تطلق مبادرة لتنظيف الشواطئ
مقابل هدايا للمصطافين.. مصايف الإسكندرية تطلق مبادرة لتنظيف الشواطئ
مقابل هدايا للمصطافين.. مصايف الإسكندرية تطلق مبادرة لتنظيف الشواطئ
مقابل هدايا للمصطافين.. مصايف الإسكندرية تطلق مبادرة لتنظيف الشواطئ
مقابل هدايا للمصطافين.. مصايف الإسكندرية تطلق مبادرة لتنظيف الشواطئ
مقابل هدايا للمصطافين.. مصايف الإسكندرية تطلق مبادرة لتنظيف الشواطئ

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هدايا للمصطافين مصايف الإسكندرية الإسكندرية

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