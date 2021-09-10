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رفع وإزالة 125 حالة إشغالات من شوارع مدينة إهناسيا ببني سويف (صور)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، حملة لرفع الإشغالات والتعديات، تحت إشراف المحاسب نشأت معبد فهيم رئيس المدينة، وبحضور ومسؤولى شرطة المرافق والإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

حملة لرفع الإشغالات والتعديات
وأسفرت الحملة عن رفع 125 حالة إشغال مخالف وإزالة التعديات الواقعة على الطريق العام والأرصفة من قبل الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحال التجارية؛ وتم التحفظ على المضبوطات، وذلك لتيسير حركة سير المارة من المواطنين والسيارات، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والميادين بمراكز والمدن.

من جانبه أشار"معبد" إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على الرقعة الزراعية، واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعد عليها.

حملة رقابية بإهناسيا
وفي سياق منفصل، حّررت حملة رقابية بمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف 40 محضرًا متنوعًا لمخالفات بمخابز بلدية ومحال بقالة وجزارة ومخبوزات، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، برئاسة المحاسب نشأت معبد، في بيان لها، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، قامت إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري بالمرور على المخابز البلدية ومحال البقالة والجزارة والمخبوزات وذلك لمراقبة وسلامة المعروض من السلع ومواجهة كافة صور الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٦ محضرا بواقع عدد  محضري ذبح خارج السلخانة و5 محاضر عدم وضع شاش على اللحوم ومحضري مزاولة نشاط بدون ترخيص و7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، بالإضافة إلى تحرير 24 محضرا للمخابز البلدية بواقع ٣ محاضر محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضري إنتاج خبز ناقص الوزن و7 محاضر عدم نظافة أدوات العجين و7 محاضر عدم وجود قائمة تشغيل بمواعيد العمل و3 محاضر عدم وجود سجل زيارات بالمخبز ومحضري عدم إعطاء بون صرف للمواطن، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين.

رفع وإزالة 125 حالة إشغالات من شوارع مدينة إهناسيا ببني سويف (صور)
رفع وإزالة 125 حالة إشغالات من شوارع مدينة إهناسيا ببني سويف (صور)
رفع وإزالة 125 حالة إشغالات من شوارع مدينة إهناسيا ببني سويف (صور)
رفع وإزالة 125 حالة إشغالات من شوارع مدينة إهناسيا ببني سويف (صور)

الكلمات المفتاحية

رفع إشغالات حملات رقابية بني سويف إهناسيا

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