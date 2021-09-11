تحسن نسبي في الأحوال الجوية.. تعرف على حالة الطقس خلال أسبوع

تشهد مصر خلال الأسبوع الحالي، تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وفق البيان اليومي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وأوضحت هيئة الأرصاد، أن اليوم السبت، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.





وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى 3 أمتار.





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من السبت 11 سبتمبر 2021، وحتى يوم الخميس 16 سبتمبر 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





تشهد البلاد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، على جميع الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.





وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.





كما تنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء ليلا.





وتكون حالة الطقس على مدار يومي الخميس والجمعة على النحو التالي:





ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:





يوم السبت 11 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة.





يوم الأحد 12 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة.





يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة.





يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة.





يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة.





يوم الخميس 16 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة.





بيان بنسبة الرطوبة المتوقعة

أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في القاهرة والوجه البحري بين 85% إلى 87%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في السواحل الشمالية بين 88% إلى 90%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 40% إلى 45%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب سيناء بين 55% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في شمال الصعيد بين 40% إلى 50%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 20% إلى 25%.



