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أسعار النفط ترتفع وبرنت يلامس مستوي الـ 73 دولار

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار النفط صوب 73 دولارا للبرميل يوم الجمعة، مدعوما بتزايد المؤشرات على شح الإمدادات في الولايات المتحدة نتيجة إعصار إيدا، كما عززت آمال التجارة بين أمريكا والصين الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطرة.

ولا يزال حوالي ثلاثة أرباع إنتاج النفط البحري في منطقة الخليج الأمريكي، أو حوالي 1.4 مليون برميل يوميا، متوقفا منذ أواخر أغسطس.

وأظهرت أرقام هذا الأسبوع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2019.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط “مع تأخر استئناف إنتاج الخام البحري، تشير الاحتمالات إلى أن تأثير إيدا على أسعار النفط سيظل قائما في الأسابيع المقبلة”.

وارتفع خام برنت 1.20 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 72.65 دولار بحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.19 دولار بارتفاع 1.05 دولار أو 1.5 بالمئة.

حصلت أسواق النفط والأسهم أيضا على دفعة من أنباء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ. وقال محللون إن المكالمة عززت الآمال في علاقات أكثر دفئا والمزيد من التجارة العالمية.

وخام برنت في طريقه لإنهاء الأسبوع بمكاسب طفيفة، وقد صعد نحو 40 بالمئة هذا العام، مدفوعا بتخفيضات الإمدادات التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول وتعافي الطلب بعض الشيء من تأثير الجائحة.

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