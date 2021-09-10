"جنون البقر وزيت مستعمل".. 4 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام



على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تثير الجدل بالمجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـأيام الماضية.





وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:



- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نفت ستيراد لحوم أبقار مصابة بمرض جنون الأبقار وطرحها بالأسواق، مؤكدة أنه لا يسمح باستيراد عجول من أي دولة لديها إصابات بمرض جنون الأبقار أو أية أوبئة أخرى، مُشددةً على أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة وسليمة، وخالية من أية أمراض، حيث يشترط أن تكون اللحوم من حيوانات صغيرة السن، وتكون تغذيتها على أعلاف خالية من أي شق حيواني، كما تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الحية) للفحص والرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية، كما تخضع اللحوم والحيوانات الحية المستوردة أيضًا للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر، ويتم ذبحها في مجازر معتمدة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.





- وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت صحة تداول عبوات زيت مستعملة معاد تدويرها وتوزيعها على المواطنين ضمن السلع التموينية، مؤكدة أنه لا توجد أية زيوت معادة التدوير ضمن السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي، وأن جميع السلع التموينية آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، مُشددةً على جودة زيوت الطعام التي تنتجها سواء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أو المتعاقدة مع الوزارة، حيث تلتزم تلك الشركات بالشروط والمواصفات القياسية الخاصة بنسب التكرير واللون والرائحة المعتمدة لإنتاج زيت الطعام، كما تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة.





- وزارة المالية نفت فرض أى ضرائب جديدة على البورصة مؤكدة أنه لا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.





- وزارة التربية والتعليم نفت ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنها ستعلن رسميا تفاصيل مناهج النظام الجديد (تعليم ٢) وطرق التقييم الجديدة للصف الرابع الابتدائي قبل بدء العام الدراسي ولا صحة لكل ما يتم تداوله.



