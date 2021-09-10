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غلق 8 مراكز دروس خصوصية في بني سويف

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 03:46 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ببني سويف، حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، وشارك فيها نائب رئيس المدينة ومسؤولو التعليم والضرائب وقوة أمينة، أسفرت عن غلق 8 سناتر منها 5 مراكز دورس خصوصية بمدينة سمسطا و3 مراكز بقرية بدهل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

محافظ بني سويف
وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحد من التجمعات في الأماكن المغلقة، مع مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

مجلس الوزراء
وطالب محافظ بني سويف المواطنين بأهمية الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.

مركز إهناسيا
وفي سياق منفصل، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، حملة لرفع الإشغالات والتعديات، تحت إشراف المحاسب نشأت معبد فهيم رئيس المدينة، وبحضور ومسؤولى شرطة المرافق والإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

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مراكز دروس خصوصية محافظ بني سويف بني سويف

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