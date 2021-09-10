علاج 560 حيوانا بقافلة بيطرية في سوهاج (صور)





وقال إن القافلة ناظرت ٥٦٠ من الحيوانات ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب وجمال، إضافة إلى فحص عدد ٧٨ من الطيور المنزلية ممثلة لحظائر تربية فى البيوت، وتم فحص جميع الحالات وصرف العلاج لها بالمجان

_ قوافل بيطرية مجانية بسوهاج

وأكد "عبد الخالق"، أنه يتم تنظيم العديد من القوافل المجانية لخدمة القري الأكثر احتياجًا، وتسخير كافة إمكانيات الجامعة وتقديم كافة الخدمات مجانًا، للتيسير على أهالي هذه القرى، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أنه شارك بالقافلة معهد بحوث صحة الحيوان بالمحافظة، حيث تم تقديم كافة الخدمات والاستشارات البيطرية للمربيين، لافتًا إلى أنه تم أيضا أخذ بعض العينات من الحالات المرضية لتحليلها بمعامل الكلية وإجراء الدراسات عليها بغرض الوصول لأسباب انتشارها، وكيفية الحد منها، وإجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت للتدخل الجراحي.



المشاركون في قوافل سوهاج البيطرية

وقال الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إنه شارك بالقافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمتخصصون فى الأمراض الباطنة والمعدة والجراحة والتناسليات، وأمراض الدواجن وغيرها من التخصصات، مضيفًا أن لهذه القوافل دور هام فى التدريب العملي للطلاب، حيث تم تدريبيهم على طرق الفحص والعلاج وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل مع أصحابها.



تواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، سلسلة قوافلها البيطرية المجانية لقرى ومراكز المحافظة، حيث نظمت الكلية قافلتها إلى قرية آبار الملك بمركز أخميم، لتأدية مهامها ودورها الخدمي تجاه المجتمع، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة.