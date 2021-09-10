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أيوب يجهز ناشئين مركز شباب المدينة بالسويس استعدادا للموسم الجديد

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل


خاض فريق مركز شباب المدينة مواليد 2006 تدريباته الجماعية اليوم الخميس على الملعب الرئيسي بالنادي، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2021- 2022.


وأدى لاعبو الفريق تحت قيادة أحمد أيوب المدير الفني بعض التدريبات الفنية في مركز الهجوم الفردي والجماعي في مران اليوم.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من : اسعد ابراهيم مشرف علي الفريق، و وائل غريب مدير الكوره، و أحمد أيوب مدير فني، و محمد جمال مدرب حراس مرمي ، و سيد خليل مدير اداري ، وسيد صابر اداري.

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