موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز والقناة الناقلة

يحل نادي ليفربول ضيفا ثقيلا علي نادي ليدز يونايتد، يوم الأحد القادم الموافق 12 سبتمبر 2021، علي ملعب ايلاند رود في أطار الجولة الرابعة من عمر الدوري الانجليزي الممتاز.





يحتل نادي ليفربول المركز الخامس من ثلاث مباريات جمع فيها سبع نقاط ويشاركه نفس عدد النقاط كل من وست هام و مانشيستر يونايتد وتشلسي و ايفريتون، أما نادي ليدز يونايتد يحتل المركز 15برصيد نقطتان من تعادلين وخسارة.





موعد مبارة ليفربول وليدز في الدوري الانجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول وليدز يونايتد الانجليزي يوم الأحد المقبل الموافق 12 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.





وستذاع مباراة ليفربول وليدز يونايتد يوم الأحد المقبل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري والرسمي لمباريات الدوري الانجليزي في الموسم الحالي.