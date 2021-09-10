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محمد حليم يعلن القائمة الأولى لحرس الحدود

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
بسنت علام
أرسل نادي حرس الحدود القائمة الأولى الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم لاتحاد الكرة المصري الذي سيشارك بها في دوري القسم الثاني للدوري المصري موسم 2021-2022.

وأعلن محمد حليم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن القائمة الأولي التي ضمت 18 لاعب جاءت أسمائهم كالتالي:

حراسة المرمى: كريم عماد _ محمد فوزي.

الدفاع: محمد عبد الله حكه _ مصطفى جمعة _ مصطفى حجاب _ محمد رضا _ محمود جمعة _ محمود عبده.

الوسط: غريب ياسر _ حامد خالد الجابري _ مصطفى أمين _ وليد عادل _ أحمد سعيد أوكا _ يوسف علاء _ محمد عيد.

الهجوم: مصطفى زيكو _ محمود أبو جودة _ مصطفى صبحي.

ويقود الجهاز الفني لفريق حرس الحدود في هذا الموسم محمد حليم المدير فني ومعه كلًا من محمد مكي مدرب عام ووسام إسماعيل مدرب حراس مرمى ود. صفي الدين محمود مخطط أحمال والجهاز الطبي يتكون من ممدوح رزق أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى شوقي ومصطفى أيمن وأحمد عيد أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب.

وقرر محمد حليم أن تقام فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد على مراحل وأتم الفريق المرحلة الأولى والثانية والآن يقام معسكر مغلق في القاهرة يخوض خلاله الفريق المرحلة الثالثة من فترة الإعداد.

 وخاض الفريق خلال هذه الفترة 7 مباريات ودية أول مباراة مع منتخب شباب الجيزة والثانية مع منتخب الشرقية التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق والثالثة مع نادي الترام وفاز حرس الحدود بثلاثية نظيفة ثم واجهه بلبيس وخسر بهدف ثم مباراة مع السكة الحديد وخسر بهدفين مقابل هدف، وواجهه الحرس نظيرة القناه وفاز بهدف وتلاقى خسارة في أخر ودية أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف.

ويستعد حرس الحدود لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر المغلق أمام إنبي والنصر.

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