Advertisements

السيسي يتفقد أعمال استكمال ربط محور "شينزو آبي" بالتجمع الخامس (صور)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 04:08 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
مارينا بشارة
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبري سمير غانم المتقاطع أعلى الطريق الدائري والذي سيكون بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة وليختصر الكثير من الوقت والمسافة لتحرك المواطنيين من وإلى تلك المناطق والتجمعات بسرعة وسلاسة ويخفف الضغط على محور القاهرة السويس.

وكما تفقد السيسي أعمال تطوير طريق الأوتستراد بدايهً من أسفل كوبري مطار القاهرة حتى كوبري المشير أبو غزاله للربط مع التجمعات المتواجدة في المسافة بين كوبري المطار وحتي كوبري الصاعقة، وذلك بواقع ٧ حارات مرورية لكل اتجاه.

وتابع الرئيس مع المسؤولين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشددا على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والكباري الجديدة ومراعاة استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور للمدي الزمني المستقبلي أخذًا في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمحافظة القاهرة والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.

ووجه، في هذا الإطار بالالتزام بالمبادىء الأساسية المطبقة في كافة مشروعات الطرق والمحاور علي مستوى الجمهورية والمتعلقة بسرعة معدلات انجاز الأعمال الإنشائية وفق مواصفات الجودة ومعايير الكفاءة العالية، وتحقيق اكبر قدر ممكن من اتساع وعدد الحارات المرورية وتطبيق معايير السلامة والأمان.
السيسي يتفقد أعمال استكمال ربط محور "شينزو آبي" بالتجمع الخامس (صور)
السيسي يتفقد أعمال استكمال ربط محور "شينزو آبي" بالتجمع الخامس (صور)
السيسي يتفقد أعمال استكمال ربط محور "شينزو آبي" بالتجمع الخامس (صور)
السيسي يتفقد أعمال استكمال ربط محور "شينزو آبي" بالتجمع الخامس (صور)
السيسي يتفقد أعمال استكمال ربط محور "شينزو آبي" بالتجمع الخامس (صور)
السيسي يتفقد أعمال استكمال ربط محور "شينزو آبي" بالتجمع الخامس (صور)
السيسي يتفقد أعمال استكمال ربط محور "شينزو آبي" بالتجمع الخامس (صور)
السيسي يتفقد أعمال استكمال ربط محور "شينزو آبي" بالتجمع الخامس (صور)

الكلمات المفتاحية

محور شينزو ابي بوابة الفجر الفجر السيسي التجمع الخامس

أخبار تهمك

جورج قرداحي يتولى منصب وزير الإعلام في لبنان

منذ 36 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ يوم

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم العالي يتخذ قرارا بشأن فيديو "إهانة الممرض"

منذ أقل من ساعتين

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ ساعتين

القصة الكاملة لواقعة إجبار ممرض على السجود لكلب.. ونفسيون لـ"الفجر": الطبيب شخصية سادية

منذ أقل من نصف ساعة

قرار مثير من الأهلي بشأن حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 18 ساعة

"الحديدي" يكشف حقيقة عودة أحمد فتحي للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من الأهلي تجاه أليو ديانج بعد فشل رحيله إلى جالاتا سراي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش

منذ ساعة

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت بسبب هذه الظاهرة

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

عاجل.. وزير التعليم العالي يتخذ قرارا بشأن فيديو "إهانة الممرض"

02:49 م

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت بسبب هذه الظاهرة

12:56 م

القصة الكاملة لواقعة إجبار ممرض على السجود لكلب.. ونفسيون لـ"الفجر": الطبيب شخصية سادية

04:10 م

تشكيل منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements