حبس 5 أفراد لإتهامهم بخطف شخص في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، حبس سمسار عقارات وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بخطف شخص وتوثيقه وتعصيب عينيه والاستيلاء على مبلغ مالي وهاتفه المحمول وطلبوا منه الاتصال بزوجته لتجهيز مبلغ مالى لشراء الشقة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات والسيارة.



تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بأنه تعرف على سمسار عقارات لمساعدته فى شراء شقة، فاتفق معه على معاينة الشقة واستقلال سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة سائق وبرفقته 3 أشخاص، ولدى وصولهم لدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، قاموا بتوثيقه وتعصيب عينيه والاستيلاء على مبلغ مالى، وهاتفه المحمول، وطلبوا منه الاتصال بزوجته لتجهيز مبلغ مالى لشراء الشقة، وتوجه أحد المتهمين لمحل إقامته وتقابل مع زوجته وتحصل منها على مبلغ مالى وعقب ذلك تركوه بذات الطريق.



تم تشكيل فريق بحث لكشف لضبط المتهمين وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.



عقب تقنين الإجراءات القانونية تم عمل كمين استهدفهم وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والمبلغ المالي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.