بكلمات مؤثرة.. محمد هنيدي ينعى وفاة محمود العربي

نعى الفنان محمد هنيدي وفاة محمود العربي، رئيس مجلس إدارة شركة العربي، والذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز الـ89 عاما.



وكتب "هنيدي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "من امبارح مع خبر رحيل الحاج محمود العربي وهتلاقي عشرات القصص عن الحاج محمود.. بتحكي عن كرمه وأخلاقه وطيبته وجدعنته وتدينه.. وحتى وهو عايش كان سيرته الطيبة في كل مكان.. العمر ممكن ينتهي.. بس السيرة بتكمل.. ولما تكون سيرتك حلوة وتطلع الناس وتخلي ملايين يدعولك عمرهم ماشوفك ولا قابلوك.. يخيلك عارف ان طريق الخير بالدنيا كلها، ربنا يرحمه.. العمر بينتهي بس السيرة بتكمل".



ونعى وفاة محمود العربي، عدد من الشخصيات الهامة والفنانين.