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إصابة دنيا عبد العزيز أثناء عرض "زقاق المدق".. تفاصيل

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلن الفنان كريم الحسيني عن تعرض الفنانة دنيا عبد العزيز بإصابة، أثناء تصوير مسرحية "زقاق المدق".

وكتب "الحسيني" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "ألف سلامة عليكى يا أجدع أخت.. ومن شر حاسدا إذا حسد.. دنيا مُصابه من أول ربع ساعه فى العرض ومع ذلك عافرت وعاندت وجت على نفسها وكانت بتحط سبري بنج قبل كل دخلة وكملت العرض والاستعراضات".

وتابع: "ودلوقتي احنا فى المستشفى.. دعواتكم.. ربنا يشفيكى يا غالية.. النهارده بجد عرفت غلاوتك عندى قد إيه ؟؟ دانا دمعت فى الكواليس وانا شايفك بتعرجى وبتمشى على رجل واحده.. اللهم انت الشافى المعافى يارب.. #زقاق_المدق الحمد لله اكتساح رغم الإصابات".

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