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نجلاء بدر تهنئ جورج قرداحي بعد تولية منصب وزير الإعلام في لبنان

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
مي شاهين
هنأت الفنانة نجلاء بدر الإعلامي الشهير جورج قرداحي، بمناسبة تعيينه وزير الإعلام في لبنان.

حيث نشرت عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة لها برفقته.

وعلقت قائله :"مبرووك جورج قرداحي، منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة يستحقها بجدارة".

وتولى الإعلامي اللبناني جورج قرداحي وزارة الإعلام، ضمن الحكومة اللبنانية الجديدة التي تم الإعلان عن تشكيلها صباح اليوم.

وكلف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الإعلامي جورج قرداحي بتولي حقيبة وزارة الإعلام.


ويعد قرداحي واحدا من أشهر الإعلاميين في لبنان من مواليد مايو 1950، حاصل على الحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.

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