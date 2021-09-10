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4 ملايين أسرة مستفيدة.. تعرف على شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2021

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 04:18 م
معاش تكافل وكرامة 2021
معاش تكافل وكرامة 2021
هناك فئة كبيرة جدًا تتسائل عن المتقديمن للحصول على الدعم النقدى الذى تقدمه الحكومة، عن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2021، وأفادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن هناك 4 ملايين أسرة يحصلون على دعم نقدي من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

وأشارت القباج، إلى أن تكلفة البرنامج ارتفعت من 3.7 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الدعم مرتبط  بممارسات تنموية تصب في بناء الأجيال، ممثلا في رعاية الأطفال الصحية ومراعاة تطعيماتهم، حيث جاءت شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2021 بنحو:

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2021

- ألا يكون الزوج أو الزوجة، أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.

- ألا تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الـ18 عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الـ18 بمراحل التعليم المختلفة.

- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل: "صور بطاقات رقم قومي سارية، صور شهادات ميلاد، صور وثائق الزواج، أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة".

- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

- ألا يمتلك ملكية أرض زراعية "نصف فدان فأكثر".

- ألا يمتلك إيجار أرض زراعية  فدان فأكثر.

- ألا يمتلك عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- ألا يمتلك محل تجارى أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة.

- ألا يعمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى "بإشتراك تأمينى".

- ألا يمتلك أو يشترك فى مشروعات خاصة "مسجله أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع".

- ألا يكون حاصل على معاش قطاع خاص أو عام  أوحكومى.

- ألا يحصل على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

- ألا يكون مسافرا خارج البلاد بغرض العمل "قبل أو بعد القبول بالبرنامج".

- ألا يمتلك سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

- ألا يمتلك مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

- ألا يمتلك معدات ثقيله مثل "لودر، ماكينة طحين، خلاط بناء".

- ألا يتلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

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