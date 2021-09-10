تحسن نسبي في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 11 سبتمبر إلى يوم الخميس 16 سبتمبر، موضحًا أن البلاد تشهد تحسن نسبي في الأحوال الجوية علي كافة الأنحاء.



طقس الفترة المقبلة



وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبري، وطقس شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، الي ظهور سحب منخفضة في الصباح الباكر علي مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة مما يساعد علي تلطيف الاجواء صباحًا.



الظواهر الجوية خلال الفترة المقبلة



وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتد علي كافة انحاء البلاد ليلا.

