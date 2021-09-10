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تعرف على موعد عرض حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل "إلا أنا"

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:12 م
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
مي شاهين
نشرت الفنانة يسرا اللوزي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، البوستر الرسمي الخاص بها من حكاية "بالورقة والقلم" التي تقوم بطولتها في الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا".

وعلقت قائله :"الحكاية التانية في مسلسل إلا أنا الموسم التاني بالورقة والقلم، ابتداءً من السبت 18 سبتمبر على DMC وDMC دراما، وعلى منصة WATCHIT".

وتُجسد خلال الأحداث دور ابنة الفنان عماد رشاد وتتعرض لمشاكل بسبب الهاكرز الذي يتمكن من سرقة صورها الخاصة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل "إلا أنا" بطولة عماد رشاد، نور محمد، علي الطيب، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، إخراج محمد بكير ومن المقرر عرضها على شاشة DMC

مسلسل "إلا أنا " تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

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