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تعرف علي القائمة الأولي لنادي زد اف سي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
أحمد كمون


اعلن نادي زد اف سي عن قائمته الأولي والتي تضم 7 لاعبين من الباقيين من الموسم الماضي .

وقام مشهور جودت المدير الإداري للفريق بقيد القائمة الأولي في اتحاد الكرة بشكل رسمي للإستمرار مع الفريق في الموسم المقبل بدوري القسم الثاني .

وضمت القائمة كل من عمرو حبشى ومحمدشريف ومحمد حمدي وعمرو رجب وعلى جمال ومحمد القط وعبدالعزيز محمد .

وكان زد اف سي قد تعاقد مؤخرا مع مجموعة لاعبين جدد منهم فتحي مبروك الظهير الأيسر لغزل المحلة وفهد ابو الفتوح لاعب فريق النجوم وكامل احمد لاعب المنيا ومصطفي عبد الوهاب وأحمد الصعيدي من النصر وكريم يكن .

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