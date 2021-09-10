نقابة المهن الموسيقية تحذر مروجي الشائعات وتؤكد على تنفيذ قراراتها الأخيرة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيان لها، أعلنت من خلاله تشديدها على تنفيذ القرارات التي سنتها في الآونة الأخيرة.



وجاء البيان كالآتي: "تهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الموسيقيين والمطربين أعضاء الجمعية العمومية بعدم تداول الأخبار غير الصحيحة بقصد أو بدون قصد مما يثير عدم الوضوح لدي البعض وتعارض المعلومات مع الواقع".



وأكد نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، على تنفيذ قرار منع الغناء على الفلاشة، ابتداء من يوم الخميس 15 سبتمبر 2021.