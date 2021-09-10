Advertisements

نقابة المهن الموسيقية تحذر مروجي الشائعات وتؤكد على تنفيذ قراراتها الأخيرة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيان لها، أعلنت من خلاله تشديدها على تنفيذ القرارات التي سنتها في الآونة الأخيرة.

وجاء البيان كالآتي: "تهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الموسيقيين والمطربين أعضاء الجمعية العمومية بعدم تداول الأخبار غير الصحيحة بقصد أو بدون قصد مما يثير عدم الوضوح لدي البعض وتعارض المعلومات مع الواقع".

وأكد نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، على تنفيذ قرار منع الغناء على الفلاشة، ابتداء من يوم الخميس 15 سبتمبر 2021.

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ ساعة الا ربع

بعد رحيله.. أفشة يودع نجم الأهلي برسالة مؤثرة

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت بسبب هذه الظاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

قاهر الزمالك.. الأهلي يتحرك لتعديل عقد نجمه الأول

منذ نصف ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يتخذ قرارا بشأن فيديو "إهانة الممرض"

منذ حوالي 3 ساعات

تحت قيادة كيروش.. جدول مواعيد مباريات مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة

قرار مثير من الأهلي بشأن حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 19 ساعة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

أخيرًا.. ريال مدريد يعود إلى سانتياجو برنابيو

منذ نصف ساعة

القصة الكاملة لواقعة إجبار ممرض على السجود لكلب.. ونفسيون لـ"الفجر": الطبيب شخصية سادية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإعلان عن قائمة الأهلي للموسم الجديد

منذ ربع ساعة

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يُخطط للرحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد فوزه بنقيب الموسيقيين.. هاني شاكر يبعث رسالة شديدة اللهجة لـ محمد رمضان

مطربة شابة تساند محمد الشرنوبي في أزمته الأخيرة (صورة)

بعد اعتذار حمو بيكا.. هاني شاكر: "أنا مطلعه من السجن العيد اللي فات" (فيديو)

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا

"مينفعش تمنعني من الغنا".. حمو بيكا يوجه رسالة جديدة لهاني شاكر (فيديو)

بعد منعه من الغناء.. شاهد ماذا فعل حمو بيكا في حفلة ليلة رأس السنة؟! (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:17 م

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

02:31 م

أخيرًا.. ريال مدريد يعود إلى سانتياجو برنابيو

05:30 م

عاجل.. الإعلان عن قائمة الأهلي للموسم الجديد

05:45 م

بعد رحيله.. أفشة يودع نجم الأهلي برسالة مؤثرة

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements