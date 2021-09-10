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محمد محسن يحيى حفلاً غنائيا في هذا الموعد

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
مي شاهين
أعلن الفنان محمد محسن، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، عن حفل غنائي يحييه في 24 سبتمبر الجاري، في دار أوبرا الإسكندرية، على مسرح سيد درويش، في تمام الساعة الثامنة مساءا.

حيث علق قائلا:"جمهور إسكندرية اللي واحشني.. في انتظاركم يا حبايبنا".


يذكر أن الفنان محمد محسن طرح مؤخرًا أغينة "النسيان" وهي من كلمات أحمد مالكي، وألحان وتوزيع خالد معز، ميكس وماستر خالد عز، إخراج حسام حامد.

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