نبيلة عبيد تهنئ جورج قرداحي بعد تولية منصب وزير الإعلام

هنأت الفنانة نبيلة عبيد الإعلامي الشهير جورج قرداحي، بمناسبة تعيينه وزير الإعلام في لبنان.



حيث نشرت عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة له.



وعلقت قائله :"مبروك للصديق العزيز الإعلامي جورج قرداحي تعيينه وزيرًا للإعلام في حكومة لبنان الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.. أبارك للأشقاء في لبنان ولادة الحكومة الجديدة نحو الاستقرار.. ومبروك معالي الوزير جورج قرداحي".



تولى الإعلامي اللبناني جورج قرداحي وزارة الإعلام، ضمن الحكومة اللبنانية الجديدة التي تم الإعلان عن تشكيلها صباح اليوم.



وكلف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الإعلامي جورج قرداحي بتولي حقيبة وزارة الإعلام.





ويعد قرداحي واحدا من أشهر الإعلاميين في لبنان من مواليد مايو 1950، حاصل على الحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.