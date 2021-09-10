يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ضيفًا على نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.





موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة





ويلاقي الهلال نظيره الاتفاق، يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.





ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الاتفاق في المركز السادس برصيد 5 نقاط.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

وتنقل المباراة على قنوات SSC السعودية، التي يمكنكم مشاهدتها عبر التردد 12523، على قمر النايل سات.



