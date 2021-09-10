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القبض على عاطل بحوزته 30 تذكرة هيروين ببني سويف

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
ألقت مباحث الفشن جنوب بني سويف، القبض على عاطل، عُثر بحوزته على 30 تذكرة من مخدر "الهيروين" أثناء محاولته ترويجها على عملائه مدمني المخدرات بمدينة الفشن.

مركز شرطة الفشن
وتلقى العميد عصام محمود رئيس مباحث جنوب بني سويف، إخطارًا من الرائد شريف جمال رئيس مباحث الفشن، بضبط عاطل يدعي "احمد. ع" 32 سنة وشهرتة "الخشن" وبحوزته 30 تذكرة بودرة من مخدر "الهيروين" أثناء محاولته ترويجها على عملائه مدمني المخدرات بمدينة الفشن.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.

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هيروين مخدرات بني سويف القبض على عاطل

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