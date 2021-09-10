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انطلاق التصفيات النهائية لدوري مستقبل وطن ببني سويف.. غدا

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أجرت اللجنة التنظيمية لدوري مستقبل وطن بأمانة محافظة بني سويف، قرعة التصفيات النهائية للبطولة بمقر الحزب، حيث تبدأ المباريات السبت وتستمر لمدة 3 أيام على ملعب نادي الشبان المسلمين، انطلاقًا من دور الحزب المجتمعي تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، والنائب حسام العمدة امين عام الحزب بالمحافظة رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب، وإشراف الدكتورة منى عبد الله امين التنظيم عضو الهيئة البرلمانية.

وناقش النائب حسام العمدة، الاستعدادات النهائية لإطلاق التصفيات النهائية لبطولة دوري مستقبل وطن بأمانة المحافظة، وذلك عقب انتهاء تصفيات دوري أمانات المراكز، حيث عقد اجتماعا ضم الدكتورة منى عبد الله أمين التنظيم بالحزب، والكابتن توني عثمان رئيس اللجنة التنظيمة للبطولة، والدكتور معاذ الشاهد أمين الشباب، وعمرو شحاتة أمين العلاقات العامة في الحزب والأستاذ وجيه بدوي عضو لجنة التنظيمية للبطولة، بالإضافة إلى القائم بعمل أمين كل أمانة، والمدير الفني للفرق الثمان الصاعدة للتصفيات النهائية.

ووجه أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف بتهيئة المناخ المناسب من أجل المنافسة التي تسودها الروح الرياضية بين الفرق الثماني، لافتا إلى أن الفائز في تلك البطولة سيمثل أمانة المحافظة على مستوى الأمانة المركزية.

الكلمات المفتاحية

دوري مستقبل وطن تصفيات بني سويف

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