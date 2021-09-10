بعد اشتباكات بين عائلتين.. الأمن يعيد الهدوء لقرية بدراو بأسوان





وتبادل الطرفان إطلاق النيران بالأسلحة الآلية وأنابيب الغاز، وقامت عائلة الحمداب بإشعال النيران في 30 منزلا للعائلة الأخرى، مما تسبب في انفجار أنابيب الغاز الموجودة داخل هذه المنازل، وانتقل إلى مكان الحادث مدير أمن أسوان وجميع القيادات الأمنية ومدير البحث الجنائي للسيطرة على الموقف كما انتقلت سيارات الحماية المدنية لحماية الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة بالأهالي وإطفاء الحرائق المشتعلة.

سادت حالة من الهدوء بقرية المنصورية التابعة لمركز بدراو بأسوان بعد اشتباكات عنيفة بين عائلتين نتج عنها مصرع 3 أشخاص وإصابة ٧ آخرين.والجدير بالذكر، ورد أمس وردت بلاغ من مأمور مركز دراو للواء هشام سليم مدير أمن أسوان بشأن حدوث اشتباكات بين قبيلة الحمداب وعائلة أبو حماد بنجع الفوز بالمنصورية الوسطى وسبب هذه الاشتباكات احتكاك بين صغار السن من القبيلتين بسبب نقل الركاب بالتوك توك، ومع العلم أن هذه الاحتكاكات منذ 10 أيام سابقة وتجددت الاشتباكات أمس الخميس، مما أدى إلى مصرع 3 أفراد من قبيلة الحمداب وإصابه 7 معظمهم من الحمداب.