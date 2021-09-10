Advertisements

درة في أحدث ظهور لها :سعيدة بنجاح حكاية غالية

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشرت الفنانة درة زروق، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صور لها من حكاية "غالية" التي تقوم ببطولتها من مسلسل "زي القمر"، والتي عرضت الأسبوع الماضي.

وعلقت قائله :"صباح الخير، شكرا لكل من أشاد بمسلسل زي القمر، غالية من الصحافة والمتابعين والجمهور الغالي، سعيدة بأنه نال إعجابكم وأتمنى أقدم لكم دائما أعمالا متميزة. ولمن لم يشاهده بعد يمكنكم مشاهدته على منصة WATCHIT مجددا من الصور من رحلتي الأخيرة لإيطاليا".


حكاية "غالية" بطولة درة، فراس سعيد، أحمد حلاوة، مراد مكرم، فرح يوسف، وغيرهم من الفنانين، إخراج شيرين عادل.

الكلمات المفتاحية

درة الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت بسبب هذه الظاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ يوم

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الإعلان عن قائمة الأهلي للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. متابعة مباراة الأهلي ضد الزمالك مباشرة في نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يتخذ قرارا بشأن فيديو "إهانة الممرض"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بعد افتراس سمكة قرش ذراع مواطن بمطروح.. قرار عاجل من "البيئة"

منذ نصف ساعة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

أخيرًا.. ريال مدريد يعود إلى سانتياجو برنابيو

منذ ساعتين

القصة الكاملة لواقعة إجبار ممرض على السجود لكلب.. ونفسيون لـ"الفجر": الطبيب شخصية سادية

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد رحيله.. أفشة يودع نجم الأهلي برسالة مؤثرة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ نصف ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

في هذا الموعد.. إنطلاق أولى حكايات مسلسل"زي القمر"

درة تشارك في تصوير "غالية" من مسلسل "زي القمر"

28 أغسطس.. عرض حكاية "غالية" على قناة "CBC"

درة تروج لمسلسلها الجديد"زي القمر"

بإطلالة أنيقة.. درة تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

من إيطاليا.. هكذا تروج درة زروق لحكاية "غالية"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:01 م

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

05:17 م

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

06:07 م

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

02:31 م

عاجل.. الإعلان عن قائمة الأهلي للموسم الجديد

05:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements