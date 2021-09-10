درة في أحدث ظهور لها :سعيدة بنجاح حكاية غالية

نشرت الفنانة درة زروق، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صور لها من حكاية "غالية" التي تقوم ببطولتها من مسلسل "زي القمر"، والتي عرضت الأسبوع الماضي.



وعلقت قائله :"صباح الخير، شكرا لكل من أشاد بمسلسل زي القمر، غالية من الصحافة والمتابعين والجمهور الغالي، سعيدة بأنه نال إعجابكم وأتمنى أقدم لكم دائما أعمالا متميزة. ولمن لم يشاهده بعد يمكنكم مشاهدته على منصة WATCHIT مجددا من الصور من رحلتي الأخيرة لإيطاليا".





حكاية "غالية" بطولة درة، فراس سعيد، أحمد حلاوة، مراد مكرم، فرح يوسف، وغيرهم من الفنانين، إخراج شيرين عادل.