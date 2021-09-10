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تحت قيادة كيروش.. جدول مواعيد مباريات مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للفراعنة لمواجهة منتخب ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على أنجولا ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بهدف دون رد سجله اللاعب محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء ثم فى مباراة الجولة الثانية تعادل المنتخب أمام الجابون بهدف لكل منهما وتمت إقالة حسام البدري.

جدول مواعيد مباريات مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم أيام 9 و12 أكتوبر القادم.

ثم مواجهة الجابون وأنجولا ضمن مباريات الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم شهر نوفمبر المقبل وفى حال الصعود ستكون مباراتي الصعود مع أوائل المجموعات فى المرحلة الأخيرة شهر مارس المقبل.

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