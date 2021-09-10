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أحمد خالد صالح في أحدث ظهور له:الحمد لله على ما أعطى وما أخذ

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشر الفنان أحمد خالد صالح، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة له.

وعلق قائلا: "الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه الحمد لله زنة عرشه ومداد كلماته وعدد خلقه، الحمد لله علي ما اعطي وعلي ما اخذ، الحمد لله ملئ السماوات والارض وما بينهما.ملی ما شئت من بعد الحمد لله".


يذكر أن  الفنان أحمد خالد صالح قد انتهى من تصوير مشاهده في مسلسل "60 دقيقة" بطولة ياسمين رئيس، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف.

وفي سياق آخر يعرض للفنان أحمد خالد صالح فيلمه الجديد "30 مارس"، الذي يجمعه مع أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وهو عمل ينتمي إلى نوعية الأعمال السيكو دراما، وهو من تأليف حميد مدني، وإخراج أحمد خالد موسي.

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