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تصريح ناري من نيمار تجاه الجماهير البرازيلية

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
وكالات
اشتكى نيمار مهاجم البرازيل من عدم حصوله على الاحترام الذي يستحقه من جماهير بلاده بعد قيادته المنتخب للفوز 2-صفر على بيرو، ليحقق انتصاره الثامن على التوالي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأحرز نيمار هدفا وصنع هدفا آخر، لكنه تعرض لانتقادات من الجماهير والمعلقين لتورطه في شجار وعدم تقديمه الأداء الذي جعله أحد أبرز المواهب في جيله.

وقال نيمار بعد الفوز: لا أعلم ما الذي يجب علي فعله أكثر من هذا من أجل هذا القميص لكي تحترم الجماهير نيمار.

وتعرض مهاجم باريس سان جيرمان لانتقادات بعد الفوز 1-صفر على تشيلي الأسبوع الماضي وقالت بعض الجماهير إن وزنه كان زائدا، وخلع نيمار قميصه لإظهار عضلات بطنه خلال مقابلة بأرض الملعب.

وأضاف: هذا ليس طبيعيا. هذا يحدث منذ فترة طويلة من الصحافيين والمعلقين وآخرين أيضا. في بعض الأحيان لا أريد الحديث في مقابلات لكني أقوم بعملي في اللحظات المهمة.

وكانت علاقة نيمار بوسائل الإعلام متقلبة منذ ظهوره مع سانتوس قبل عقد من الزمن. ويحب الكثيرون موهبته التي لا يمكن إنكارها لكن آخرين يتحدثون عن أسلوب حياته المترف بشكل مبالغ فيه.

وكان هدف نيمار ضد بيرو رقم 69 له مع المنتخب و12 في تصفيات كأس العالم الحالية وهو رقم قياسي برازيلي.

وتتصدر البرازيل تصفيات أميركا الجنوبية ولها 24 نقطة متقدمة بست نقاط على الأرجنتين واقتربت من بلوغ النهائيات في قطر.

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