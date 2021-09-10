ميرنا نور الدين تحيي ذكرى ميلاد والدها بهذه الطريقة

أحيت الفنانة ميرنا نور الدين، ذكرى ميلاد والدها الراحل، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "نور الدين" قائله: "أبى عيد ميلادك في الجنة أحلي كل عام وقبرك ممتلئ سعة ونور، اللهم أنر قبر والدي بنورك ورحمتك وعفوك وغفرانك.. آمين وحشتني قوى حبيبي".





وكانت آخر أعمال ميرنا نور الدين مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كوفيد 25"، مع عدد من الفنانين منهم يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين.