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أسطورة مانشستر يونايتد: رونالدو يمكنه اللعب حتى سن الأربعين

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
وكالات

يقول القائد السابق لنادي مانشستر يونايتد وين روني، إن المهاجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو الذي عاد أخيراً للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يمكنه الاستمرار في اللعب حتى بلوغه 40 عاماً بعد أن عدل أسلوب لعبه بطريقة تسمح له بالاستمرار في الملاعب.

وأمضى رونالدو (36 عاماً) 6 مواسم في صفوف مانشستر يونايتد ما بين 2003 و2009، وفاز معه خلال هذه الفترة بثمانية ألقاب كبيرة ثم عاد إلى النادي من جديد في أغسطس (آب) الماضي قادماً من يوفنتوس الإيطالي بمقتضى عقد لمدة عامين.

وقال روني الذي يعمل مدرباً لنادي ديربي كاونتي المنافس في دوري القسم الثاني بإنجلترا: "في آخر مرة لعب هنا كان يميل إلى السرعة والانطلاقات والقوة".

وأضاف روني: "الآن أصبح هدافاً وأعتقد أن أسلوب لعبه انسجم مع التطور الجديد بصورة درامية".

وأشار روني وهو الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد إلى أن زميله السابق رونالدو أصبح: "لاعباً مختلفاً تماماً" عما كان عليه قبل 12 عاماً لكنه رغم ذلك يمكنه الوفاء بالمتطلبات البدنية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأردف روني قائلاً: "بالتأكيد تبقى قدراته متميزة لكنه أيضاً يعتني كثيراً بنفسه.. لا يزال مستواه رائعاً، لن أشعر بالدهشة إذا استمر في اللعب حتى بلوغه 40 عاماً مثل ريان غيغز".

ويتوقع أن يبدأ رونالدو مسيرته الثانية مع يونايتد في مواجهة الضيف نيوكاسل يونايتد في ملعب أولد ترافورد غداً السبت.

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