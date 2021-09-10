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عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي


جددت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي مفاوضاتها مع نادي بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل في الموسم الجديد، ومحاولة الوصول إلى قيمة مناسبة لضم اللاعب.

مطالب بيراميدز لبيع نجمه للأهلي

وشهدت الفترة الماضية شروطًا وصفها الأهلي بالتعجيزية للحصول على خدمات إبراهيم عادل، حيث اشترط بيراميدز الحصول على 4 ملايين يورو بالإضافة للحصول على خدمات 2 من نجوم الفريق، وهو الأمر الذي رفضته إدارة القلعة الحمراء.

و يتطلع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لتعزيز صفوف الفريق بلاعب جديد من جنوب إفريقيا، بعد التعاقد مع بيرسي تاو، قادما من برايتون الإنجليزي. 

كشفت صحيفة سوكر لادوما أن موسيماني نقل لإدارة الأهلي رغبته في ضم لاعب الوسط، ثابو سيلي، الذي لا يرتبط بناد حاليا بعد انتهاء التعاقد مع فريقه البرتغالي.

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