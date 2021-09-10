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حبس المتهمين بسرقة وإصابة سيدة في المقطم

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
داليا عادل
قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس سائق توك توك وآخر بسرقة حقيبة سيدة وإصابتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة السرقة وحيازة سلاح ناري.

وكانت أصيبت سيدة أثناء قيام لصين بسرقتها بالمقطم، وتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم مصابة بكسر بالكتف الأيمن، فوجئت بشخصين يستقلان مركبة " توك توك " قاما بخطف حقيبة اليد الخاصة بها وبداخلها (هاتف محمول – بعض المتعلقات الشخصية) وحال تشبثها بالحقيبة سقطت أرضا مما أدى لحدوث إصابتها المنوه عنها، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة " توك توك " ملك وقيادة أحدهما والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش – 4 طلقات من ذات العيار ).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

سرقة سيدة حبس النيابة المقطم

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