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ننشر أسماء مصابي جنوح المطعم العائم بالمنصورة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أسفر حادث جنوح المطعم العائم عن إصابة ٤ أشخاص فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية مساء أمس، بمنطقة المشاية السفلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا من إدارة شرطة النجدة بجنوح مركب " ستاسيا " بالمرسى الخاص بها الكائن بمياه نهر النيل التابع لدائرة قسم أول المنصورة.

وعلى الفور توجهت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، وإدارة المسطحات المائية، وسيارات الإسعاف والإطفاء، وتبين أن المركب مكون من ثلاثة طوابق ثابتة على المرمى الخاص بها وتبين ميلها، وكان متواجد على متنها حوالی "۱۰۰ شخص " خرجوا جميعا.

وحصلت " الفجر " على أسماء المصابين وهم: "دعاء كمال محمد٤٠ سنة عاملة بالمركب ومقيمة منطقة "عزبة الشال دائرة قسم ثان المنصورة - بكدمات متفرقة بالجسم، وبولا مسعد عزيز ٢٤ سنة عامل بالمركب ومقيم شارع " الأتوبيس الجديد " دائرة قسم ثان المنصورة - بكدمة بالكتف الأيمن، وعبير عزمى السيد ٢٣ سنة عاملة بالمركب ومقيمة بقرية ديمشلت وأصيبت بهبوط بالدورة الدموية، ومصطفى عبدالرحمن ١٩ سنة شيف بالمركب مقيم بمركز سمنود وأصيب بجرح قطعي بالساعد الأيمن، وذلك أثناء تدافعهم للخروج من باب المركب، وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وكان كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ بالانتقال على الفور لموقع المركب العائم الذي مال بنيل المنصورة.

وشكلت لجنة فنية على مستوى عال برئاسة نائب المحافظ لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل والتأكد من كافة إجراءات السلامة وتوافر الإشتراطات الخاصة بالمراكب الراسية في النيل بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ أن اللجنة تضم في عضويتها مسئولي الحماية المدنية ومديرية الطرق وكافة الجهات المعنية على أن تقوم اللجنة بعرض تقرير شامل بما تم من فحص لجميع المراكب العائمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها حرصا على سلامة المواطنين مرتادي هذه المراكب بنطاق المحافظة.

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جنوح مركب جنوح المطعم العائم المنصورة أسماء المصابين

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