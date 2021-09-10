عقبات في طريق المصالحة بين مصر وتركيا (فيديو)





دعم تنظيم الإخوان والتدخل العسكري التركي في ليبيا أهم العقبات في طريق المصالحة بين مصر وتركيا.





وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه يمكن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا هذا العام إذا تم حل كافة القضايا العالقة، مؤكدًا أن القضية الرئيسية لمصر هي تورط تركيا في ليبيا، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





وتصر تركيا على عدم سحب المرتزقة والميليشيات من ليبيا كما يقدر حجم تواجدها العسكري بأكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة لآلاف المرتزقة الذين جاءت بهم من سوريا إلى ليبيا لدعم حكومة السراج وتنظيم الإخوان.