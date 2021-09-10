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آسيا وأفريقيا يستحوذان على 80 % من المشاريع الأجنبية المتعاقد عليها مع الصين

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:25 م
مشاريع في افريقيا
مشاريع في افريقيا
وكالات

بلغ حجم العقود الخاصة بالمشروعات الاجنبية المتعاقد عليها مع الصين 255.54 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بينما بلغ حجم الأعمال التجارية 155.94 مليار دولار أمريكي ، حسبما ذكر تقرير صادر عن وزارة التجارة الصينية.


وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة شو جوه تينغ في مؤتمر صحفي بأن قيمة العقود الموقعة حديثًا بين الصين و 61 دولة على طول الحزام والطريق بلغت 141.46 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يمثل 55.4 في المائة من إجمالي قيمة العقود.

وخلال هذه الفترة، سجلت الصين حجم مبيعات أعمال بلغ 91.12 مليار دولار مع هذه الدول، وهو ما يمثل 58.4 في المائة من إجمالي حجم الأعمال في البلاد من المشاريع الأجنبية المتعاقد عليها.

وقال شو، من ناحية جغرافية، استحوذت الأعمال في آسيا وأفريقيا على أكثر من 80 في المائة من المشاريع الأجنبية المتعاقد عليها مع الصين في عام 2020.

وأضاف المتحدث أن المشاريع الأجنبية المتعاقد عليها في البلاد تنتشر في مختلف الصناعات، مع التركيز على قطاعات النقل والبناء وهندسة الطاقة والبتروكيماويات.

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